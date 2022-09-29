Россия настаивает на полном и объективном изучении обстоятельств инцидента с утечкой газа на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на "Северные потоки", заявило российское посольство в Вашингтоне.

"Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН", - говорится в заявлении дипломатов, опубликованном в Telegram-канале.

Накануне Федеральная служба безопасности России по инициативе Генеральной прокуратуры РФ возбудила уголовное дело о международном терроризме в связи с повреждениями газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Объемных поставок российского газа в Европу больше не будет - по крайней мере, в течение нескольких лет. По прогнозам экспертов, подорванные трубопроводы «Северного потока» восстановлению не подлежат из-за масштаба нанесенных взрывами повреждений. Если подтвердятся звучащие предположения о том, что за диверсией стоят американские и натовские спецструктуры, то это будет означать, что Запад перешел к прямым военным действиям против России, на которые нам придется адекватно ответить. Взрывы на "Северном потоке" могут привести к фатальному конфликту с Западом. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU