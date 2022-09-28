ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральная служба безопасности России по инициативе Генеральной прокуратуры РФ возбудила уголовное дело о международном терроризме в связи с повреждениями газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ («Акт международного терроризма»), по направленным Генеральной прокуратурой материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие», – говорится на сайте Генпрокуратуры России.

По информации ведомства, в понедельник, 26 сентября, в районе острова Борнхольм в Дании газопроводы были умышленно повреждены. В результате России был причинен существенный экономический ущерб, отметили в Генпрокуратуре.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2». Немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в «СП – 2» и обеих нитках «СП», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».