Аналитик раскрыл, какой риск несут повреждения на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авария на «Северных потоках» ухудшит шансы Европы пережить зиму, однако не приведет к экологической катастрофе. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Как рассказал специалист агентству «Прайм», несмотря на панику климатологов, данная ситуация не влияет на экологию. Юшков отметил, что газ «легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет». Кроме того, по его словам, объема «потерянного голубого топлива» будет недостаточно для серьезного влияния на климат.

Юшков также отметил, что ситуация вокруг газопроводов лишит Европу подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков газа, а также углубления экономического кризиса или холодной зимы.

Напомним, накануне оператор Nord Stream AG сообщил о повреждения сразу на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», что в свою очередь привело к понижению давления. Произошедшие было названо беспрецедентным.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, имеющаяся данные говорят о том, что инцидент стал результатом умышленных действий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшие диверсией, призвав провести расследование. МИД РФ сообщил о готовности России участвовать в расследовании аварии.