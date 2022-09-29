РБК: правительство РФ в 2023 году позволит выкупать долги иностранных государств с правом требовать выплаты

Продавец обмена валюты демонстрирует банкноты ливанского фунта в своем магазине в Бейруте. Фото: REUTERS

Правительство РФ в 2023 году даст право выкупа долгов иностранных государств не попавшим под санкции организациям. Об этом пишет РБК. Структуры смогут забирать долги перед Москвой и требовать от стран выплаты по ним.

Такая схема позволяет обеспечивать поступление средств в федеральный бюджет по долгам перед Россией в обход санкций. Продажа иностранных займов будет проводиться в валютах, которым не грозят санкции.

Соответствующий пункт будет внесен в проект федерального бюджета, обсуждения которого запланированы на 3 октября.

С момента ужесточения санкционного давления на Россию, власти прибегают к множеству антикризисных мер, чтобы поддерживать экономику. Напомним, не так давно по параллельному импорту в РФ ввезли 1,3 трлн тонн товара на сумму более 9 млрд долларов. Параллельный импорт рассчитан на товары, которые перестали поставляться в Россию из-за санкций. Такая мера позволяет удовлетворять запрос отечественного потребителя на привычную продукцию.