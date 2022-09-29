Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика29 сентября 2022 7:34

МИД России заявил, что аварии на «Северных потоках» произошли в контролируемой разведкой США зоне

Захарова напомнила, что инцидент произошел в торгово-экономической зоне Дании и Швеции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мария Захарова.

Мария Захарова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в подконтрольной разведке США зоне. Такое заявление в четверг, 29 сентября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что инцидент произошел в торгово-экономической зоне Дании и Швеции, отметив, что эти страны «полностью контролируются американскими спецслужбами», а также о том, что это «натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением».

«Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Захарова заявила, что президент США Джо Байден должен ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с "Северным потоком"», а также имеет ли Вашингтон отношение к авариям на газопроводах.