МИД России заявил, что аварии на «Северных потоках» произошли в контролируемой разведкой США зоне

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в подконтрольной разведке США зоне. Такое заявление в четверг, 29 сентября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что инцидент произошел в торгово-экономической зоне Дании и Швеции, отметив, что эти страны «полностью контролируются американскими спецслужбами», а также о том, что это «натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением».

«Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Захарова заявила, что президент США Джо Байден должен ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с "Северным потоком"», а также имеет ли Вашингтон отношение к авариям на газопроводах.