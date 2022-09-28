МИД России потребовал ответить, причастны ли США к происшествиям на "Северном потоке" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент США Джо Байден должен ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с "Северным потоком"» и имеет ли Вашингтон отношение к авариям на газопроводах. Такое заявление в среду, 28 сентября, сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

«Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!» - заключила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров.

Напомним, оператор Nord Stream AG накануне объявил о повреждения сразу на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», что привело к понижению давления. Произошедшие назвали беспрецедентным.

Как писал сайт KP.RU, по словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, имеющаяся данные говорят о том, что инцидент был результатом умышленных действий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшие диверсией, призвав провести расследование. ВМС ФРГ заявили, что участвуют в расследовании инцидента, а незадолго до этого МИД РФ сообщил о готовности России участвовать в расследовании аварии.