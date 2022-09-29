Всемирный банк выделил Украине 11 млрд долларов на экстренную помощь

МВФ и Всемирный банк проведут осенние встречи в Вашингтоне Фото: REUTERS

На экстренную помощь Украине Всемирный банк (ВБ) выделил $11 млрд, заявил президент ВБ Дэвид Мэлпасс во время выступления в Стэнфордском университете в штате Калифорния. Трансляция мероприятия велась в среду на сайте университета.

"Всемирный банк благодаря двусторонним проектам и партнерам по развитию мобилизовал $13 млрд на экстренную финансовую помощь Украине, - отметил Мэлпасс. - При этом $11 млрд уже были распределены посредством наших проектов и трастовых фондов".

В начале августа 2022 года ВБ уже заявлял, что из почти $13 млрд финансовой помощи Украине были предоставлены более $6,3 млрд.

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Штаб-квартира в Вашингтоне. Дэвид Роберт Мэлпасс — американский экономист, президент Всемирного банка с 5 апреля 2019 года.

Регулярно страны Запада выказывают инициативу помощи Киеву. Вчера, 28 сентября 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ему, что продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку.