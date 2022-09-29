Reuters: Европе грозит отключение мобильной связи

Ретрансляционная мачта мобильного телефона видна за опорой электропередач в Тиллой-ле-Камбре. Фото: REUTERS

Европейские страны могут зимой столкнуться с отключением мобильной связи из-за ограничения потребления энергии у операторов связи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону", — говорится в сообщении агентства.

Операторы связи сотрудничают с правительствами ЕС, чтобы обеспечить действие планов властей по оказанию критически важных услуг. По данным источников, некоторые компании, а конкретно Nokia и Ericsson, работают с операторами, чтобы минимизировать негативные последствия дефицита энергии.

По данным агентства, в странах Европы нет нужного количества резервных источников питания и обеспечить "привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий" своих граждан.

"Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно... Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах", — приводит Reuters слова президента Французской федерации операторов связи Лизы Беллуло.

Он считает, что Париж не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.

Аналогичные прогнозы делало агентство Bloomderg, которое писало, что энергетический кризис в Европе может не закончиться и до конца следующего года в связи с тем, что данный регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения.