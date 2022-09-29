Договоры о вхождении новых территорий в состав России будут подписаны 30 сентября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Договоры о вхождении новых территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения этого вопроса Советом Федерации церемония подписания пройдет в Кремле в пятницу, 30 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. В любом случае, сначала будет подписание», – сказал пофициальный представитель Кремля.

По словам Песков, в ходе церемонии Владимир Путин встретится с главами всех четырех регионов, где прошли референдумы о присоединении к РФ. Что касается послания президента Федеральному собранию, то оно состоится позже, о чем Кремль своевременно проинформирует.

Как писал сайт KP.RU, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Во всех регионах они признаны состоявшимися.