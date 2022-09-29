Финляндия закрывает границу с Россией Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия закроет границу для туристов из России в пятницу, 30 сентября, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Правительство приняло принципиальное решение – граница будет закрыта для российских туристов в пятницу», – сказал глава МИД Финляндии на брифинге.

По его словам, граница будет закрыта до особого распоряжения. По мнению властей республики, въезд российских туристов в Финляндию ставит под угрозу международные отношения Хельсинки.

При этом запрет на пересечении границы предполагает некоторые исключения, в частности, необходимость въезда в Финляндию по гуманитарным причинам, по семейным обстоятельствам, делам, связанным с работой или на лечение.

Как писал сайт KP.RU, ранее Финляндия приняла принципиальное решение закрыть въезд для российских путешественников. Сообщивший эту новость министр иностранных дел страны отметил, что новая политика применительно к россиянам будет особенно жесткой.