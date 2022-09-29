Песков призвал оперативно исправлять ошибки информирования о частичной мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При информировании о частичной мобилизации возникают ошибки, важно оперативно исправлять их, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно поправлялись», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Песков отметил, что ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об ограничениях на передвижение граждан во время частичной мобилизации, однако «оперативно поправился». Как подчеркнул представитель Кремля, здесь существует «обилие информации и огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой», и это «не облегчает ситуацию в плане разъяснения».

Касаясь источников информации о частичной мобилизации, пресс-секретарь главы гсоударства порекомендовал ориентироваться на официальные ведомства, которые занимаются этими вопросами, в первую очередь, Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.