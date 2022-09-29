Премьер Греции пригрозил Турции наказанием за нарушение границ страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любая страна, нарушившая границы Греции, будет наказана, заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис в ходе выступления на церемонии вхождения в состав военно-морских сил страны патрульного корабля с управляемыми ракетами «Капитан-лейтенант Влахакос».

«Кто бы ни нарушил границы, в конечном итоге будет наказан. В XXI веке нет места для имперских видений других эпох. Проблемы решаются мирным путем и в соответствии с международным правом. Этого требуют наши народы, и это большая ошибка, когда некоторые пытаются отравить представления своей общественности, выдумывая врагов там, где их просто нет», – сказал политик.

Мицотакис отметил, что Греция решила усилить свой Военно-морские силы для укрепления собственной безопасности.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, береговая охрана Греции открыла предупредительный огонь по грузовому судну под флагом Турции. Капитан сухогруза Халук Сами Калкаван сообщил, что инцидент произошел неподалеку от острова Родос в Эгейском море. Он отказался выполнить требование греческих пограничников встать на рейде порта Родос в международных водах, а взял курс в сторону территориальных вод Турции.

В начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции тяжелыми последствиями в случае обострения отношений с Анкарой.