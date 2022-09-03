Эрдоган пригрозил Греции тяжелыми последствиями в случае обострения отношений с Турцией
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Цена за обострение отношений с Турцией будет для Греции тяжелой, предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю: если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой – не забывайте Измир», – заявил политик в ходе выступления на фестивале «Технофест».
Напомним, в сражении в Измире во время греко-турецкой войны 1919-1922 годов погибли множество греков и армян.
На прошлой неделе турецкие разведывательные самолеты F-16 были атакованы Грецией из российской системы ПВО С-300. Инцидент произошел, когда воздушное судно выполняло разведывательную миссию, находясь в международном воздушном пространстве к западу от острова Родос.
Как писал сайт KP.RU, в начале июля Эрдоган заявлял, что Турция не планирует воевать с Грецией, но Афины нарушают воздушное пространство его страны.