Эрдоган пригрозил Греции тяжелыми последствиями в случае обострения отношений с Турцией Фото: REUTERS

Цена за обострение отношений с Турцией будет для Греции тяжелой, предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю: если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой – не забывайте Измир», – заявил политик в ходе выступления на фестивале «Технофест».

Напомним, в сражении в Измире во время греко-турецкой войны 1919-1922 годов погибли множество греков и армян.

На прошлой неделе турецкие разведывательные самолеты F-16 были атакованы Грецией из российской системы ПВО С-300. Инцидент произошел, когда воздушное судно выполняло разведывательную миссию, находясь в международном воздушном пространстве к западу от острова Родос.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля Эрдоган заявлял, что Турция не планирует воевать с Грецией, но Афины нарушают воздушное пространство его страны.