В Карелии проходят проверки водителей и пассажиров такси

В Карелии начались проверки такси Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карелии пассажиров такси начали спрашивать о целях их поездки. Проверки коснулись столицы Республики Петрозаводска. С 26 по 30 сентября 2022 года в городе сотрудники Госавтоинспекции устроили профилактические мероприятия под кодовым названием «Такси». Об этом сообщает издание «КарелInform».

Сотрудники ГИБДД до конца сентября будут проверять водителей авто с шашечками, а также их машины. В частности, проверке подлежат законность установки опознавательных фонарей, цветографических схем, соблюдение ПДД, пишет издание.

Помимо этого, у водителей будут проверять разрешение на перевозку пассажиров, без которого они просто не могут работать. Из документов также проверят наличие техосмотра, справки о медицинском осмотре.

В дорожной полиции Петрозаводска просят водителей и их пассажиров с пониманием отнестись к проверкам. Тем более, что клиентов проверки тоже затронут. Они должны быть готовы, например, объяснить цель своей поездки.