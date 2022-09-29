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Общество29 сентября 2022 11:21

В Карелии проходят проверки водителей и пассажиров такси

Проверки коснулись Петрозаводска
Источник:kp.ru
В Карелии начались проверки такси

В Карелии начались проверки такси

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карелии пассажиров такси начали спрашивать о целях их поездки. Проверки коснулись столицы Республики Петрозаводска. С 26 по 30 сентября 2022 года в городе сотрудники Госавтоинспекции устроили профилактические мероприятия под кодовым названием «Такси». Об этом сообщает издание «КарелInform».

Сотрудники ГИБДД до конца сентября будут проверять водителей авто с шашечками, а также их машины. В частности, проверке подлежат законность установки опознавательных фонарей, цветографических схем, соблюдение ПДД, пишет издание.

Помимо этого, у водителей будут проверять разрешение на перевозку пассажиров, без которого они просто не могут работать. Из документов также проверят наличие техосмотра, справки о медицинском осмотре.

В дорожной полиции Петрозаводска просят водителей и их пассажиров с пониманием отнестись к проверкам. Тем более, что клиентов проверки тоже затронут. Они должны быть готовы, например, объяснить цель своей поездки.