Российские войска уничтожили до 80 наемников Иностранного легиона в ДНР Фото: REUTERS

Воздушно-космические войска России нанесли удар по позициям Иностранного легиона в районе Николаевки Донецкой народной республики, уничтожив до 80 наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наемников Иностранного легиона в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожено до 80 боевиков», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Кроме того, российскими войсками рядом с городом Купянск в Харьковской области были уничтожены более 70 военнослужащих 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, добавил Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы России высокоточным ударом прервали совещание командования ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР. В результате уничтожены до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения.