Российские войска уничтожили девять складов с оружием ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили девять складов с оружием Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожены девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях, а также в Донецкой народной республики», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Кроме того, российскими войсками уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM в Херсонской области. В ходе контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области подавлена реактивная РСЗО HIMARS, а в Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. Также ВС России уничтожили артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт» в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, за сутки российские войска уничтожили до 80 наемников Иностранного легиона в Донецкой народной республике.