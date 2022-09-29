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В мире29 сентября 2022 12:03

Еврокомиссия готовит инструкцию для стран ЕС по принятию россиян, уклоняющихся от мобилизации

Глава ЕК назвала ситуацию «беспрецедентной»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Еврокомиссия готовит инструкцию для стран ЕС по принятию россиян, уклоняющихся от мобилизации

Еврокомиссия готовит инструкцию для стран ЕС по принятию россиян, уклоняющихся от мобилизации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия готовит инструкцию для стран Европейского союза по вопросу принятия российских граждан, которые уклоняются от частичной мобилизации. Такое заявление в четверг, 29 сентября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией», - заявила представитель Еврокомиссии, не став при этом уточнять детали, а также не сообщив, когда будет готов документ.

Напомним, на следующий день после заявления о начале частичной мобилизации в России, в минувший четверг, 22 сентября, появилась сообщение о том, что Еврокомиссия обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях.

Как писал сайт KP.RU, позже глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал идею о выдаче гуманитарных виз российским гражданам, которые намерена избежать мобилизации. Кроме того, политик заявил, что открыт для консультаций с коллегами по Европейскому союзу на тему того, каким именно образом можно осуществить такую инициативу.