Еврокомиссия готовит инструкцию для стран ЕС по принятию россиян, уклоняющихся от мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия готовит инструкцию для стран Европейского союза по вопросу принятия российских граждан, которые уклоняются от частичной мобилизации. Такое заявление в четверг, 29 сентября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией», - заявила представитель Еврокомиссии, не став при этом уточнять детали, а также не сообщив, когда будет готов документ.

Напомним, на следующий день после заявления о начале частичной мобилизации в России, в минувший четверг, 22 сентября, появилась сообщение о том, что Еврокомиссия обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях.

Как писал сайт KP.RU, позже глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал идею о выдаче гуманитарных виз российским гражданам, которые намерена избежать мобилизации. Кроме того, политик заявил, что открыт для консультаций с коллегами по Европейскому союзу на тему того, каким именно образом можно осуществить такую инициативу.