Кредиты погибших в спецоперации будут аннулированы за счет банков Фото: Артем КИЛЬКИН

Кредиты заемщиков, мобилизованных в рамках частичной мобилизации и погибших в ходе спецоперации на Украине, будут аннулированы за счет кредитных организаций.

«Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, в том числе и для членов его семьи. Минфин разъяснил, что это будет за счет банков», – сообщается на портале «Объясняем. рф», запущенном правительством России для разъяснения актуальных вопросов по частичной мобилизации.

Как писал сайт KP.RU, накануне Государственная дума приняла во втором и третьем чтении изменения, предполагающие кредитные каникулы для граждан, призванных в армию в рамках частичной мобилизации.

Это право будет распространено также на членов семей и лиц, находящихся на иждивении у мобилизованных. Как уточняется в сообщении, получить право на кредитные каникулы можно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Мера действует только для тех кредитов, по которым отсрочка ранее не предоставлялась.