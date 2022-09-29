Звезда «Универа» Мартынов рассказал о своих взаимоотношениях с Анной Хилькевич

Звезда «Универа» Александр Мартынов рассказал о своих взаимоотношениях с Анной Хилькевич Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Мартынов, сыгравший Валентина Будейко в телесериале «Универ», рассказал о дружбе с актрисой Анной Хилькевич, с которой до сих пор общается и периодически приезжает в гости.

Он надеется, что в дальнейшем его дети будут дружить с детьми Анны Хилькевич.

«Думаю в дальнейшем так будет, но пока мы только с Аней общаемся. У нас у обоих замечательные семьи. Пока мы не ездили с детьми друг к другу в гости. Только я несколько раз приезжал к ней. Аня правда до меня так и не добралась, надеюсь, приедет», – рассказал он в беседе с "Газета.ru".

Ранее известная по сериалу «Универ» актриса Анна Хилькевич призналась подписчикам, что стала жертвой домогательств. Когда ей было 15 лет, к ней приставал режиссер, имя которого она называть не стала. По словам Хилькевич, раскрыть эту историю она решила, чтобы предостеречь юных актрис от возможных неприятностей, передает телеканал "360".

До этого, как рассказывает Life.ru, физиономист и психолог Светлана Филатова проанализировала поведение звезды сериала "Универ" Анны Хилькевич, которая соблазнительно покусывала губу, когда слушала ответ президента России Владимира Путина на свой вопрос в ходе ежегодной большой пресс-конференции. По ее словам, актриса попросту включила обаяние. Подобная реакция, по словам эксперта, не является намёком на попытку актрисы соблазнить президента.