Путин потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки

Путин потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации Фото: REUTERS

Необходимо разобраться в каждом случае ошибочного призыва россиян в рамках частичной мобилизации, заявил президент России Владимир Путин.

«От граждан поступает много информации о призыве, качестве снабжения, возникает много вопросов. Нужно исправить ошибки и не допускать их впредь. По тем гражданам, например, которые имеют право на отсрочку. А если допущена ошибка – вернуть домой», – сказал глава государства на заседании Совета безопасности России.

Как отметил Путин, по его поручению в призывные комиссии включены прокуроры регионов. Российский лидер попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова реагировать на каждый сигнал о нарушении правил частичной мобилизации.

Как писал сайт KP.RU, президент России объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.