ООН отказалась принимать итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш Фото: REUTERS

Организация объединенных наций не может признать результаты референдумов о вхождении в состав России, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, поскольку они прошли вне юридических рамок Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Любое решение о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», – сказал глава организации журналистам.

Он назвал состоявшиеся референдумы началом аннексии республик Донбасса, Херсонщины Запорожья со стороны России, которая является нарушением Устава ООН и международного права. РФ несет особую ответственность за это, поскольку входит в состав Совета безопасности ООН, отметил Гутерреш.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.