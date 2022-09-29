Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом в четверг, 29 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что высоко оценивает планируемые 29 сентября 2022 года переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Турецкий лидер был намерен обширно обсудить дипломатические усилия Анкары по урегулированию украинского кризиса.

29 сентября в одном из своих заявлений Эрдоган назвал дипломатический путь - самым верным шагом. Он считает, что ядерная война станет катастрофой для всего мира, и ее нужно избежать любым способом.

Как рассказывал сайт KP.RU, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее отметил, что жители европейских стран «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса», а также признал усталость европейцев от антироссийских санкций. Тем не мнее, дипломат призвал властей региона разъяснять европейским гражданам «необходимость санкционной политики».

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