Правительство России установило надбавку к зарплате некоторых категорий силовиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские сотрудники МВД и ряда силовых структур с 1 октября текущего года получат надбавку к зарплате в размере пяти процентов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С октября 2023 года размер ежемесячной надбавки вырастет до 10 процентов. Решение принято в целях повышения материального обеспечения сотрудников.

Выплаты полагаются сотрудникам МВД, пенитенциарной системы, федеральной противопожарной службы, таможне, Росгвардии, начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022-2023 годах. Соответствующее распоряжение, адресованное правительству, было опубликовано на сайте Кремля. Оно должно было быть реализовано до 1 октября 2021 года.

Кстати, 67% работодателей России планируют повысить заработную плату своим сотрудникам в 2022 году. Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% (опрошенных руководителей) компаний, еще 27% не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1%.

До этого опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, мужчинам для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц, женщинам – 155 тысяч.