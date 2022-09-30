Истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских самолетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВВС Италии сообщили, что истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов, передает РИА Новости

"Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше. Тревога поднята из-за российских самолетов возле польской границы", - говорится в сообщении.

Во вторник ВВС Италии также сообщили о вылете истребителей в Польше на перехват трех российских самолетов "возле северо-восточной границы НАТО".

Ранее сообщалось, что вторые сутки в воздушном пространстве вдоль границ России, Белоруссии и Украины происходит мониторинг со стороны авиационной разведки ВВС США. В воздухе находятся четыре специализированных воздушных судна, а вокруг Калининградской области летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint, в этом же районе находится самолет боевого управления и целеуказания E-8C J-STARS.

До этого Белград запросил у Москвы и Брюсселя информацию по ситуации, когда рядом с лайнером авиакомпании Air Serbia пролетел истребитель, предположительно F-15. Об этом сербский лидер Александр Вучич заявил в эфире телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии». Речь о самолете, следовавшем по маршруту Белград — Москва. Поблизости от границы России и Латвии российские авиадиспетчеры сообщили, что рядом с сербским бортом находится военный самолет, рассказал Вучич.