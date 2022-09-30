Сотрудники ФСБ в Новосибирске арестовали организатора поджогов военкоматов Фото: Олег ЗОЛОТО

Официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва заявила, что сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали мужчину, который подыскивал исполнителей поджогов зданий военкоматов по заданию "западных заказчиков"

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области", - рассказала она РИА Новости

Зеброва пояснила, что поджоги предполагалось совершить "с целью устрашения населения".

Напомним, прошлой ночью здание военного комиссариата пытались поджечь в Новосибирске. В окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, подозреваемый задержан. Уточняется, что огонь было оперативно ликвидирован, имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который пытался устроить поджог военкомата в Ломоносове. Возгорание произошло на первом этаже дома 1А по Иликовскому проспекту. На здании висела табличка военкомата, но в действительности учреждения там уже не было.

В июне 2022 года двое парней подожгли деревянный военный комиссариат на Уборевича, 23, во Владивостоке. От огня пострадала облицовка исторического здания, которое является памятником архитектуры. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника в силовых структурах, по предварительным данным, один парень кинули бутылку с горючей жидкостью в стену дома, а его товарищ, который стоял подальше, достал телефон, чтобы снять все на видео.