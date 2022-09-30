ФАС проверит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку обоснованности изменения цен на спецодежду, а также обмундирование и снаряжение. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости», - сказано в заявлении антимонопольной службы.

ФАС направит запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и Hakki с требованием предоставить информацию, необходимую для анализа. Среди запрашиваемых данных будут сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август - сентябрь 2022 года с пояснениями изменения цен.

В заявлении отмечается, что при обнаружении в ходе проведения анализа признаков недобросовестного поведения, а также установления экономически необоснованных цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Кроме того, ведомство обратило внимание на необходимость соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности, а также на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса.

Напомним, накануне появилась информация о том, что снаряжение для специальной военной операции подорожало в десятки раз.