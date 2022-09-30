Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Угроза ядерного конфликта на фоне ситуации на Украине невысокая, но все-таки она существует, заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.

Советник главы офиса Владимира Зеленского добавил, что подобное развитие событий грозит катастрофой не только Украине, но и всему миру.

"Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует, - заключил Подоляк. - И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна использует для своей защиты все имеющиеся средства, отметив опасность используемого Западом в отношении России "ядерного шантажа".

"Те, кто ведет ядерный шантаж против РФ, должен знать, что роза ветров может развернуться в их сторону", - предостерег российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, посольство РФ в Вашингтоне предупредило, что Белому дому не следует сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет любыми средствами. Так дипломаты ответили на публикацию западных журналистов, согласно которой Пентагон рассматривает вариант "обезглавливающего" удара "по сердцу Кремля".