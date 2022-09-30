Норвегия допустила введение запрета на въезд российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии могут ввести запрет на въезд туристов из России, аналогичный тому, который ввела Финляндия, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций королевства Эмили Энгер Мель.

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией, в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная. Стурскуг – наша единственная пограничная станция с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о событиях на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», – приводятся ее словам на сайте Министерства юстиции Норвегии.

Возможное закрытие границы для российских туристов связано с частичной мобилизацией в России. По мнению норвежских властей, это увеличивает риск незаконного пересечения границы. Пока за нарушениями будет следить полицейский вертолет, уточнили в Минюсте Норвегии.

Как писал сайт KP.RU, с пятницы, 30 сентября, границу для туристов из России закрывает Финляндия. По мнению властей республики, въезд российских туристов в Финляндию ставит под угрозу международные отношения Хельсинки.