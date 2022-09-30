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Политика30 сентября 2022 9:19

Норвегия допустила введение запрета на въезд российских туристов

При необходимости Осло быстро закроет границу, заявила глава Минюста королевства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Норвегия допустила введение запрета на въезд российских туристов

Норвегия допустила введение запрета на въезд российских туристов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии могут ввести запрет на въезд туристов из России, аналогичный тому, который ввела Финляндия, заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций королевства Эмили Энгер Мель.

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией, в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная. Стурскуг – наша единственная пограничная станция с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о событиях на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», – приводятся ее словам на сайте Министерства юстиции Норвегии.

Возможное закрытие границы для российских туристов связано с частичной мобилизацией в России. По мнению норвежских властей, это увеличивает риск незаконного пересечения границы. Пока за нарушениями будет следить полицейский вертолет, уточнили в Минюсте Норвегии.

Как писал сайт KP.RU, с пятницы, 30 сентября, границу для туристов из России закрывает Финляндия. По мнению властей республики, въезд российских туристов в Финляндию ставит под угрозу международные отношения Хельсинки.