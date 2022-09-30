В Кремле поддерживают жесткую риторику главы Дагестана на фоне нарушений в ходе мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле поддерживают жесткую риторику главы Дагестана Сергея Меликова на фоне нарушений, которые возникли в ходе частичной мобилизации в Дербенте. Такое заявление в пятницу, 30 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Поддерживаем», - заявил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле тон общения главы Дагестана, который жестко отчитал своих подчиненных за нарушения во время призыва.

Ранее говорилось о том, что главе Дагестана поручил разобраться с призывами к мужчинам на улицах Дербента явиться в военкомат, отметив, что в отношении организаторов данной акции будут приняты строгие меры.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к мобилизации.