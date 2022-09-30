Путин и Лукашенко обсудили референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил прошедшие в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях референдумы о присоединении к РФ.

«Конечно, тема референдумов была на повестке дня того общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи. Я не могу говорить за президента Белоруссии. Я просто могу вам сказать, что, действительно, президент России подробно информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях», – сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, переговоры политиков прошли в Сочи в понедельник, 26 сентября.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.