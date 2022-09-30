Посол РФ заявил, что в Финляндию из России въехало порядка 60 тысяч человек с начала частичной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С момента объявления в России частичной мобилизации в Финляндию из РФ въехало примерно 60 тысяч человек, большая часть из которых направилась транзитом в другие европейские страны, для получения убежища подали заявки примерно 100 человек. Такое заявление в пятницу, 30 сентября, сделал российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

«За последнюю неделю, после объявленной у нас частичной мобилизации, количество въехавших в Финляндию значительно увеличилось. Въехало, по данным финских погранцов, около 60 тысяч человек, но из них процентов 80 - это по транзиту», - заявил он, отметив, что большинство направляются транзитом в другие европейские страны.

Кузнецов сообщил, что примерно 100 человек обратились с заявлением о предоставлении убежища, отметив при этом, что власти Финляндии «как было объявлено, будут рассматривать эти заявления в общем порядке».

Как писал сайт KP.RU, Финляндия с 30 сентября приняла решение закрыть границу для российских туристов. Согласно последним данным, около 100 человек не смогли пройти на территорию страны из России.