Число погибших при обстреле колонны машин в Запорожской области выросло до 24

При артобстреле автоколонны со стороны ВСУ погибли 24 человека. Фото: телеграм-канал Владимира Рогова

Количество погибших в результате обстрела колонны гражданских машин в Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов в пятницу, 30 сентября 2022 года.

"Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин, - написал Рогов в своем телерам-канале. -Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и 1 ребенок".

Напомним, украинские боевики нанесли артиллерийский удар по колонне автомобилей, которая направлялась в освобожденную часть Запорожской области. Владимир Рогов расценивает эти действия Киева как антироссийскую провокацию и месть людям, которые устраивали митинг с призывом открыть им въезд в освобожденную часть Запорожья.

"Слетевший с катушек наркоман Зеленский мстит запорожцам за их нелояльность к его режиму, мстит жителям Запорожского края за то, что мы сделали свой выбор на референдуме в пользу России, и мстит в день воссоединения с Россией", - заявил Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

С другими подробностями интервью, в том числе об этой трагедии, можно ознакомиться на сайте KP.RU.