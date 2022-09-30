Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться к переговорам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева: люди, живущие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области становятся нашими гражданами. Навсегда!», - заявил российский лидер во время своего обращения к нации в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в пятницу, 30 сентября.

Путин сказал призвал Киев вернуться к переговорам. «Мы призываем киевский режим прекратить боевые действия, вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор людей на референдумах обсуждать не будем. Выбор сделан, Россия его не предаст», - отметил он.

Напомним, Путин также отдал дань памяти погибшим защитникам и мирным жителям Донбасса.

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