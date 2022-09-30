Путин заявил, что Запад сбросил маски в ситуации на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев сбросил маски в ситуации, которая сейчас происходит на Украине. По его словам, украинские граждане смогли увидеть, что «правящие круги Запада готовят всему человечеству».

«Наши соотечественники, братья и сестры на Украине, своими глазами увидели то, что правящие круги Запада готовят всему человечеству. Они просто сбросили маски», - заявил российский лидер.

Путин указал на то, что после распада Советского Союза западные страны «решили, что всему миру придется мириться с его диктатом». «И что Россия распадется. Но Россия устояла, возродилась, окрепла. Но Запад ищет новый шанс ударить, раздробить государство. Им просто не дает покоя, что в мире есть такая страна»,

Как писал сайт KP.RU, российский президент также призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться к переговорному процессу.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления Владимира Путина