Путин заявил о лживости и лицемерии однополярного миропорядка

Путин заявил о лживости и лицемерности однополярного миропорядка. Фото: REUTERS

Однополярный миропорядок, за сохранение которого ратует США, является лживым и лицемерным. Об этом сказал президент России Владимир Путин в пятницу 30 сентября, выступая перед церемонией подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Трансляция выступления президента доступна здесь.

«Весь однополярный миропорядок - лжив и лицемерен насквозь», - сказал Путин, напомнив, что Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, использовавшей ядерное оружие

«США - единственная страна мира, которая дважды использовала ядерное оружие. США вместе с англичанами превратили в руины Дрезден, Гамбург, Кельн. Это было сделано без всякой необходимости», - заявил российский президент, отметив, что целью этих действий было запугивание России и всего мира.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления президента России Владимира Путина 30 сентября 2022 года.

Напомним, после подсчетов 100% голосов были озвучены результаты референдумов-2022 в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России.