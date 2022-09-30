Путин указал неприемлемость третьего пола Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин указал на неприемлемость третьего пола, заявив, что у нашей страны и у российских детей «свое будущее».

«Разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы был родитель №1 и родитель №2. Совсем спятили что ли? Чтобы детям вдалбливали, что кроме мужчины и женщины есть гендеры. Разве этого мы хотим для страны и детей? У нас - другое, свое будущее», - заявил российский президент в ходе своего обращения к нации в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в пятницу, 30 сентября.

Напомним, как писал сайт KP.RU, президент России также сказал о том, что западные страны сбросили маски в ситуации на Украине, а украинцы смогли увидеть, что «правящие круги Запада готовят всему человечеству».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии подписания договоров и выступления Владимира Путина.