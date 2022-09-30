Путин разрешил получать гражданство РФ в упрощенном порядке иностранцам, служащим в российской армии Фото: пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами, проходящими службу в российских войсках по контракту.

«Установить, что в заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке вправе обратиться иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях на срок не менее одного и принимающие (принимавшие) участие не менее шести месяцев в боевых действиях», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт KP.RU, ранее Государственная дума приняла поправку об упрощенном получении гражданства России иностранцами, служащими в российских войсках. Получить российское гражданство в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года.

Поправки также предполагают сокращение сроков первого контракта с иностранцами с пяти лет до одного года. Это изменение коснется тех, кто поступает на службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.