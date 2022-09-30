Трамп предложил свои услуги в качестве посредника в организации переговорного процесса между Москвой и Киевом. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп поставил в тупик администрацию Байдена своим предложением возглавить посредническую группу по организации переговоров между Москвой и Киевом. Такое предложение Трамп высказал, написав пост в социальной сети.

«Российско-украинский кризис не случился бы, если бы президентом был я. Не надо все делать еще хуже из-за этого подрыва трубопроводов. Действуйте стратегически, с умом. Обеим стороны нуждаются в заключении мирного соглашения и хотят его. Решается судьба всего мира. Я должен возглавить группу?», - написал Трамп.

Комментируя провокационный пост Трампа, The American Thinker, с одной стороны, называет его «политическим троллингом», с другой стороны, указывает на то, что сейчас американские власти игнорируют дипломатические пути решения украинского кризиса и отказ от помощи такого опытного и авторитетного политика, как Дональд Трамп, негативно скажется на репутации Белого дома.

Тем временем резидент США Джо Байден заявил, что США будут признавать Украину в прежних границах и не признает вступление ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит боевые действия, она рискует потерять свою государственность.