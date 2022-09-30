Байден заявил, что США будут признавать ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области украинскими территориями. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены признавать Украину в прежних границах после присоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации. Об этом заявил президент США Джо Байден в пятницу 30 сентября. Заявление Байдена опубликовано на официальном сайте Белого дома, оно доступно здесь.

«США будут всегда уважать международно признанные границы Украины», - сказано в заявлении американского президента.

Также Байден заявил, что США намерены поддержат Украину в попытках вернуть контроль над ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями. Речь идет как о дипломатических каналах, так и о военной помощи, уточнил американский президент.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

После этого Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении России. Они затронули десятки физических и юридических лиц, сообщает Министерство финансов США.