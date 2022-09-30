В российском Генштабе заявили, что призывников не будут привлекать к спецоперации Фото: Виталий ТИМКИВ

В России призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации и после демобилизации смогут отправиться домой. Об этом 30 сентября заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Представитель военного ведомства также пожелал родителям призывников не переживать за них и отметил, что ровно через год после призыва у них будет возможность "встретить их окрепшими и возмужавшими, ставшими настоящими защитниками Отечества".

Что касается молодых людей, которые будут призваны в ВС России в осенний призыв, то им Цимлянский пожелал "высоких результатов в боевой подготовке при прохождении военной службы".

Ранее сайт KP.RU писал, что сам осенний призыв в этом году начнется не с 1 октября, как это делается обычно, а только с 1 ноября. То есть он перенесен на месяц. Ожидается, что в этот раз на службу будут призваны в общей сложности 120 тысяч человек. Это почти столько же, как и обычно.