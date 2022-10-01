Минфин США пригрозил "агрессивнее" наказывать страны за поддержку России Фото: REUTERS

Американская сторона готова "более агрессивно" применять санкции в отношении третьих стран, которые решатся поддерживать Россию. Об этом говорится в документе, опубликованного Минфином США.

Также отмечается, что Соединенные Штаты готовы использовать санкции для "преследования" лиц, которые оказывают поддержку находящимся под американскими санкциями или поддерживают "подсанкционную деятельность".

До этого сайт KP.RU писал, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона располагают необходимыми инструментами для "воздействия" на компании КНР. Об этом он заявил, объясняя, что они будут задействованы в случае, если Китай попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

Днем ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении России в связи с референдумами о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Они затронули десятки физических и юридических лиц, сообщает Министерство финансов США.