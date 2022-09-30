США расширили санкции против России из-за референдумов Фото: REUTERS

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении России в связи с референдумами о присоединении Донецкой, Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей. Они затронули десятки физических и юридических лиц, сообщает Министерство финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело в список санкций 14 человек в военно-промышленном комплексе России, в том числе двух международных поставщиков, трех ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайших родственников некоторых высокопоставленных российских чиновников и 278 депутатов российского законодательного органа», – сказано на сайте ведомства.

В санкционный список в частности попали председатель Банка России Эльвира Набиуллина, зампред правительства РФ Александр Новак, члены семей замглавы Совебза России Дмитрия Медведева и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Под новые визовые ограничения США попали 910 человек, в том числе из Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Новый санкционный пакет США распространяется в том числе на 109 депутатов Думы и 169 членов Совета Федерации РФ, добавил он.

Напомним, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал в Кремле договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.