Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на 12,35 млрд долларов Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден в эту пятницу, 30 сентября, подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. До этого инициатива получение со стороны Конгресса Штатов.

- Глава государства подписал "Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023", который предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ, - говорится в документе.

28 сентября Соединенные Штаты сообщали, что направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму на 1,1 миллиарда долларов. В новый пакет войдут 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee.