Politico: Заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке стала неожиданностью для США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО стало неожиданностью для американского лидера Джо Байдена. Об этом говорится в публикации издания Politico.

- Объявление Украины о желании ускоренного вступления в Североатлантического альянса оказалось сюрпризом для администрации Байдена, - отмечается в статье.

Источники издания обращают внимание на то, что в Вашингтоне до сих пор сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в альянсе. В частности это связано с необходимостью участия американских военных в защите любого члена НАТО, который подвергся нападению.

Напомним, днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. По словам политика, он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.