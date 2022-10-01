В Госдуме РФ сообщили об изменении статуса Азовского моря

В Госдуме сообщили об изменении статуса Азовского моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Азовское море с вхождением Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации теперь официально стало исключительно внутренним морем России.

«Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Шеремет считает, что теперь это раз и навсегда положит конец планам украинских властей устроить провокации в азовском регионе, а Североатлантическому альянсу - разместить там свою военно-морскую технику. «Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву», - отметил депутат.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, президент России Владимир Путин совместно с главами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении данных территорий в состав Российской Федерации.