Американский актер Кевин Сорбо призвал власти США помогать жертвам урагана "Иан", а не Украине

Кевин Сорбо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский режиссер и актер Кевин Сорбо, который известен по своей главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал власти США помогать жертвам обрушившегося на страну ураган «Иан», а не Украине.

«Насколько противоречиво желание передавать деньги выжившим после урагана, а не зарубежным странам?» - написал актер в своем Twitter.

Сорбо отметил, что ряд американских штатов столкнулись с серьезными проблемами из-за обрушившийся накануне стихии, а «огромные деньги отправляются за границу». Сорбо призвал власти США перестать финансово поддерживать Киев. Такое заявление он сделал на фоне одобрения Конгрессом США новой помощи Украине в размере 13 млрд долларов.

Ураган «Иан» обрушился на юго-западное побережье Флориды в минувшую среду, 28 сентября, вызвав серьезные разрушения и наводнения. Без света осталось свыше 2,5 млн человек, была парализована работа телекоммуникационных сетей и аэропортов. По последним данным властей, число погибших во Флориде в результате стихии превышает 20 человек. Губернатор Флориды Рон Десантис назвал «историческим» ущерб, который нанес ураган.