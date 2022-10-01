Зампостпреда Китая при ООН заявил о потрясениях и росте цен на энергорынках из-за аварий на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан выразил беспокойство из-за аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявив, что на фоне этого стоимость энергоносителей на мировом рынке поднимется.

«Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на «Северных потоках», сопровождавшимися сильными подводными взрывами. Потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители», - заявил зампостпреда Китая в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Гэн Шуан заявил, что на данный момент газ также продолжает выходить наружу и поступает в окружающую среду, нанося тем самым вред экологии, а также влияя на судоходство. По его словам, данная катастрофа является одной из самых ужасных.

Дипломат также указал на вероятность диверсии на газопроводах, но заявил, что нельзя не исключать хрупкость инфраструктуры, призвав провести профессиональное и независимое расследование инцидента.

Напомним, ранее Nord Stream AG объявил об авариях сразу на трех нитках «Северных потоков», что привело к понижению давления. Инцидент был назван беспрецедентным. Позже, 29 июня, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении еще одной утечки газа.