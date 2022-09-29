Шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, а две другие - в датской экономической зоне.

Напомним, оператор Nord Stream AG сообщил ранее о повреждениях сразу на трех нитках морских трубопровода системы «Северный поток», что привело к понижению давления. Инцидент был назван беспрецедентным. Самолетам и судам было запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль. Позже сейсмологи Швеции зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов.

Как писал сайт КР.RU, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что инцидент стал результатом умышленных действий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившиеся диверсией, призвав провести расследование.