Турция не признала вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не принимает вхождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Турции, напомнив о позиции, которую республика заняла еще в 2014 году в вопросе с Крымом.

«В соответствии с позицией, которую мы заняли еще в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины», - сказано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

В заявлении министерства также говорится о том, Анкара осуждает такое решение, назвав это грубым нарушением международного права. Турция призвала стороны к мирному урегулированию на переговорах.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, президент России Владимир Путин совместно с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении данных территорий в состав Российской Федерации.