Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире1 октября 2022 10:44

На украинском заводе Baykar начнут выпускать новые модели БПЛА

Гендиректор компании сообщил, что работа над созданием завода на Украине продолжается
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На украинском заводе Baykar начнут выпускать новые модели БПЛА

На украинском заводе Baykar начнут выпускать новые модели БПЛА

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар сообщил, что на их заводе на Украине начнут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников (БПЛА) Bayraktar Ak nc , которых нет на вооружении украинской армии.

«На заводе Baykar на Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Ak nc , которую пока не поставляли Украине», - приводит слова гендиректора компании сайт Еspreso.tv.

Байрактар заявил, что работа над созданием завода Baykar на Украине на данный момент продолжается, несмотря на происходящие на территории страны события, и в планах выпуск новых моделей. «Одна из будущих моделей дронов может получить украинское название», - уточнил он.

Напомним, в начале августа 2022 года украинский посол в Анкаре Василий Бодна сообщил, что турецкая компания Baykar уже приобрела на Украине земельный участок для постройки там завода по производству беспилотников, отметив также, что компания уже зарегистрировалась.