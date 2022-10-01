На украинском заводе Baykar начнут выпускать новые модели БПЛА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар сообщил, что на их заводе на Украине начнут выпускать высотную дальнюю модель беспилотников (БПЛА) Bayraktar Ak nc , которых нет на вооружении украинской армии.

«На заводе Baykar на Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Ak nc , которую пока не поставляли Украине», - приводит слова гендиректора компании сайт Еspreso.tv.

Байрактар заявил, что работа над созданием завода Baykar на Украине на данный момент продолжается, несмотря на происходящие на территории страны события, и в планах выпуск новых моделей. «Одна из будущих моделей дронов может получить украинское название», - уточнил он.

Напомним, в начале августа 2022 года украинский посол в Анкаре Василий Бодна сообщил, что турецкая компания Baykar уже приобрела на Украине земельный участок для постройки там завода по производству беспилотников, отметив также, что компания уже зарегистрировалась.